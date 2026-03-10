Sorpasso proibito | tamponamento a Treglio due coniugi

A Treglio, questa mattina, un tamponamento a T ha coinvolto due coniugi, provocando ferite e l’interruzione del traffico sulla strada provinciale. La manovra azzardata ha causato l’incidente, creando disagi alla circolazione e rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta e le condizioni dei feriti non sono state rese note.

Un drammatico tamponamento ha sconvolto la tranquilla mattinata di Treglio, dove una manovra azzardata su strada provinciale ha lasciato due coniugi feriti e bloccato il traffico per chilometri. L’incidente, avvenuto martedì 10 marzo 2026 poco dopo le 17 del giorno precedente, ha coinvolto un autobus della Tua, una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. I due occupanti dell’auto che tentava il sorpasso sono stati trasportati all’ospedale Renzetti di Lanciano per accertamenti medici immediati. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco e l’autoradio del Norm della compagnia di Ortona, mentre la nebbia e il cielo nuvoloso hanno reso ancora più critica la visibilità sul tratto stradale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

