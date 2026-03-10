Soprintendenza | emerse a Pontecagnano 34 sepolture databili tra il IV e il III sec aC

La Soprintendenza di Salerno ha individuato a Pontecagnano Faiano 34 sepolture risalenti tra il IV e il III secolo a.C. durante le sue attività di scavo e ricerca. Dal 1960, l’ente ha condotto diverse campagne di indagini, portando alla luce nuove testimonianze sull’antico centro etrusco-campano e sulle sue diverse fasi di occupazione nel tempo. Le scoperte continuano a contribuire alla conoscenza dell’area.

Attualmente sono in corso, in diverse zone del territorio comunale, indagini archeologiche preventive alla realizzazione di opere pubbliche e a interventi di edilizia privata Prosegue, l'attività della Soprintendenza di Salerno a Pontecagnano Faiano: a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, nel corso del tempo, è stato possibile acquisire sempre nuove conoscenze sull'antico centro etrusco-campano nelle sue diverse fasi di vita che vanno, senza soluzione di continuità, dagli inizi del IX sec. a.C. all'età romana. Attualmente sono in corso, in diverse zone del territorio comunale, indagini archeologiche preventive alla realizzazione di opere pubbliche e a interventi di edilizia privata.