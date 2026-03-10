Charlotte Manley, ex segretaria dell’ex principe Andrea, ha dichiarato di essere disponibile a collaborare con la polizia per fornire informazioni utili alle indagini. La sua apertura arricchisce un quadro che finora si era caratterizzato per il rispetto del riserbo e dei silenzi. La sua testimonianza potrebbe rappresentare un elemento di svolta in un procedimento ancora in corso.

Il muro di omertà e silenzi che ha avvolto e protetto Andrea Mountbatten-Windsor e la famiglia reale, fino ad oggi, sembra finalmente sgretolarsi. Raggiunta, a sorpresa, nella sua casa di campagna dove sta trascorrendo gli anni della pensione, Charlotte Manley, assistente storica dell’ex principe, ha confermato ai giornalisti del Times di avere tutta l’intenzione di parlare con la polizia, per dare il suo contributo alle indagini. “Anche se non avrò molto da dire ”, avrebbe poi confessato ai cronisti, ma sicuramente ogni dettaglio sarà utile a comporre con più precisione il puzzle che sta mettendo insieme i capi di accusa per colui che, per anni, è stato uno degli amici più stretti del predatore sessuale Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono pronta a parlare con la polizia per dare il mio contributo alle indagini”: chi è (e cosa può sapere) Charlotte Manley, la storica segretaria dell’ex principe Andrea

