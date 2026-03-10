A poche settimane dal referendum, il quadro politico italiano si presenta incerto. Secondo l’ultimo sondaggio SWG per Tg La7, Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione, sebbene registri una leggera diminuzione dei consensi. Nel frattempo, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle mostrano segnali di crescita, mentre il numero di indecisi ha subito un notevole aumento.

A poche settimane dal referendum, il quadro politico è in bilico. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da SWG per il Tg La7, Fratelli d’Italia registra una lieve flessione ma si conferma comunque il primo partito del Paese. Al secondo posto il Partito Democratico e al terzo il Movimento 5 Stelle Il quadro politico resta in movimento a poche settimane dal referendum sulla giustizia. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da SWG per il Tg La7, Fratelli d’Italia registra una lieve flessione ma si conferma comunque il primo partito del Paese. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni scende al 29,4%, perdendo 0,4 punti rispetto alla settimana precedente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sondaggi, FdI frena ma resta primo partito, crescono Pd e M5S, boom di indecisi

