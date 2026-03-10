Sommatino | 13 marzo fermate le truffe agli anziani

A Sommatino il 13 marzo 2026 si terrà un incontro formativo dedicato alla sicurezza degli anziani. L’evento mira a sensibilizzare sulla prevenzione delle truffe rivolte alle persone più anziane, con particolare attenzione a come riconoscere e affrontare situazioni di rischio. La giornata coinvolgerà esperti e rappresentanti delle forze dell’ordine che illustreranno le misure di tutela disponibili.

La sicurezza degli anziani diventerà il tema centrale di un incontro formativo previsto per venerdì 13 marzo 2026 a Sommatino. L’evento, intitolato Non ci Casco, è organizzato dall’AUSER in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione locale. La cittadinanza è invitata a partecipare alle ore 17:00 presso il Circolo Auser situato in Via Don Orione. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia di rafforzare la rete di prevenzione contro le frodi finanziarie che colpiscono i soggetti più vulnerabili. Questo appuntamento non è un semplice raduno sociale, ma un momento strutturato di informazione mirata alla protezione patrimoniale e psicologica delle persone anziane e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

