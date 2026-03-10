Solo 1 su 10 | l’Italia è l’eccezione europea

In Italia, nel 2025, solo una donna su dieci prende parte ai mercati finanziari, mentre in altri paesi europei la situazione è diversa. La statistica evidenzia un divario di genere che riguarda l’accesso e la partecipazione nel settore finanziario, con una presenza femminile molto bassa rispetto a quella maschile. La realtà si presenta come un’eccezione rispetto alla media europea.

La fotografia finanziaria dell’Italia rivela un divario di genere preoccupante: nel 2025, solo una donna su dieci partecipa ai mercati finanziari. I dati raccolti da XTB evidenziano come questa percentuale sia nettamente inferiore rispetto a nazioni vicine come Romania, Portogallo e Ceca, dove la partecipazione femminile è più robusta. Mentre il mondo globale registra una crescita costante nell’inclusione finanziaria femminile, l’Italia sembra rimanere ferma su valori storici bassi, suggerendo che il cambiamento strutturale richiesto non sia ancora arrivato con la stessa velocità altrove. Il divario europeo e le differenze geografiche. Quando si confrontano i numeri italiani con quelli dei paesi limitrofi, emerge un quadro che pone l’Italia in una posizione di ritardo significativo rispetto alla media europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

