Soldi sospetti e ricerche su Google prima della morte | la guardia carceraria di Epstein sotto i riflettori

A oltre sei anni e mezzo dalla morte di Jeffrey Epstein, un finanziere accusato di traffico sessuale minorile, il caso rimane sotto i riflettori, con attenzione particolare sulla guardia carceraria coinvolta. Le indagini si concentrano su presunti movimenti finanziari sospetti e ricerche su Google effettuate prima del decesso. La vicenda, che si svolge nel Metropolitan Correctional Center di New York, continua a sollevare interrogativi senza offrire risposte definitive.

A oltre sei anni e mezzo dalla morte di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale minorile trovato senza vita nella sua cella al Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019, il caso continua a generare dubbi e sospetti. La versione ufficiale – suicidio per impiccagione – vacilla sempre di più alla luce di documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia (DoJ) statunitense, ripresi in un’inchiesta esclusiva del Telegraph. Giallo sulla guardia carceraria: nasconde qualcosa?. Secondo i file del DoJ, Tova Noel, 37 anni all’epoca, una delle due guardie carcerarie incaricate di sorvegliare Epstein quella notte fatale, effettuò movimenti bancari sospetti nei mesi precedenti alla tragedia. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Soldi sospetti e ricerche su Google prima della morte: la guardia carceraria di Epstein sotto i riflettori Articoli correlati Epstein files, spuntano le ricerche online di una guardia carceraria pochi minuti prima che l’imprenditore morisse in cellaEmergono nuovi dettagli dai documenti su Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Leggi anche: Il nuovo video di Jeffrey Epstein e la “figura arancione” in cella prima della morte Approfondimenti e contenuti su Soldi sospetti Discussioni sull' argomento Epstein files, spuntano le ricerche online di una guardia carceraria pochi minuti prima che l'imprenditore morisse in cella; Elena Rebeca Burcioiu scomparsa da 6 giorni, a Foggia ricerche anche nei pozzi: sospetti su un uomo; Intelligenza artificiale e scuola: il 64% degli adolescenti usa abitualmente i chatbot per lo studio e la ricerca di informazioni. I dati; Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa a 21 anni da una settimana: il cellulare trovato a bordo strada, le molestie subite e i sospetti su un uomo. Hacker usano profili violati per chiedere soldi urgenti: attenzione ai messaggi sospetti - facebook.com facebook