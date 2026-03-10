Solaro finti tecnici e falso agente bussano alle porte | è tentata truffa

Il Comune di Solaro segnala che questa mattina, nella zona di via Vespucci, tre uomini si sono presentati alle porte delle abitazioni fingendosi tecnici dei servizi idrici e agenti delle forze dell’ordine. Gli individui hanno cercato di entrare nelle case con l’intento di truffare i residenti, che hanno segnalato la presenza di persone sospette in abiti civili ma con comportamenti ambigui.

