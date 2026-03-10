Smog a Parma | blocchi attivi fino al 11 marzo

Le autorità di Parma hanno annunciato che i blocchi della mobilità rimarranno in vigore fino al 11 marzo 2026. Le misure emergenziali contro lo smog interessano i comuni di pianura nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Le restrizioni riguardano diverse zone della città e continueranno a essere applicate fino alla data stabilita.

Le strade di Parma si preparano a un nuovo blocco della mobilità. Le misure emergenziali per lo smog restano attive fino al mercoledì 11 marzo 2026, colpendo i comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena. Mentre l'allerta rientra nelle province di Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti rimangono in vigore nei centri sopra i 30.000 abitanti. L'aria è serena con lievi velature, ma la qualità dell'ambiente richiede ancora interventi drastici. Il bollettino del 10 marzo conferma che i provvedimenti non sono una soluzione temporanea isolata, ma parte di una strategia regionale contro l'inquinamento atmosferico.