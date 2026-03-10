Skibo il castello scozzese che è meta di star e VIP | qui è dove si è sposata Madonna

Skibo Castle, situato tra le Highlands scozzesi, è noto come una delle residenze più esclusive al mondo, frequentata da star e personaggi famosi. È qui che si è celebrato il matrimonio di una celebrità internazionale. La struttura offre un ambiente di massimo lusso e completa privacy, attirando clienti di alto profilo in cerca di un luogo unico per eventi speciali.

Immerso nelle Highlands scozzesi, Skibo Castle è uno dei castelli più esclusivi al mondo: tra lusso e privacy assoluta, è diventato il rifugio delle star e location di celebri matrimoni VIP. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Qual è il castello scozzese che sembra uscito da una fiabaNel cuore delle suggestive Highlands esiste un castello che sembra davvero uscito da una fiaba: il Dunrobin Castle, da secoli di proprietà del... Skibo, l’imponente castello immerso in una tenuta da 12000 ettariIl pittoresco Castello di Skibo, sito nelle Highlands scozzesi, a pochi chilometri da Dornoch, ha una storia interessante.