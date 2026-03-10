Sisma 5.9 a 414 km | profondità anomala e vibrazioni

Nella notte del 10 marzo 2026, alle ore 00:03, un terremoto di magnitudo 5.9 si è verificato nel mare al largo della costa campana a una profondità di 414 km. L’evento ha provocato vibrazioni e un movimento sismico rilevato da diversi strumenti di monitoraggio. La scossa si è verificata in un'area marina e ha avuto effetti limitati sulla terraferma.

Un evento sismico di magnitudo 5.9 ha colpito il mare al largo della costa campana nella notte del 10 marzo 2026 alle ore 00:03. L'epicentro è stato localizzato a una profondità insolitamente elevata, pari a circa 414 chilometri, ben al di sotto delle zone sismogenetiche superficiali tipiche dell'Italia. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato i dati relativi a questo fenomeno, segnando un caso particolare rispetto alla norma geologica italiana dove la maggior parte dei terremoti avviene nella crosta superiore. La profondità estrema suggerisce dinamiche tettoniche diverse da quelle abituali per la regione.