Il Manchester United è interessato a Eljif Elmas, centrocampista del Napoli. La notizia, riportata da Tmw, conferma che il club inglese sta seguendo da vicino il giocatore macedone. Elmas si distingue per la sua versatilità e qualità tecnica, caratteristiche che hanno attirato l’attenzione dei dirigenti dei Red Devils. La trattativa potrebbe portare a sviluppi nelle prossime settimane.

"Ci sono anche altri club di Premier che possono approfittare del bassissimo costo d’uscita dal Lipsia da 16 milioni, diritto di riscatto fissato col Napoli per la prossima estate" Ni Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Eljif Elmas Sarà stata l’estrema duttilità o l’innegabile qualità: sta di fatto che, secondo quanto riportato in esclusiva da Tmw, Eljif Elmas sarebbe nel mirino del Manchester United. Diventato uno dei fedelissimi di Antonio Conte, potrebbe presto diventare uomo mercato. Il Manchester United lo ha seguito nelle ultime settimane e ci sono anche altri club di Premier che possono approfittare del bassissimo costo d’uscita dal Lipsia da 16 milioni, diritto di riscatto fissato col Napoli per la prossima estate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sirene inglesi per Eljif Elmas: il Manchester United è sulle tracce del macedone (Tmw)

