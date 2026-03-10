Le sirene di allarme sono suonate a Gerusalemme e Tel Aviv, segnalando la possibilità di raid provenienti dall’Iran. Le autorità israeliane hanno attivato i sistemi di emergenza, mentre le forze militari sono state messe in stato di allerta. La situazione ha generato tensione tra le città, con i residenti che cercano rifugio e le forze di sicurezza che monitorano la regione.

Le sirene di allarme hanno squarciato il silenzio a Gerusalemme e Tel Aviv, avvertendo i cittadini di possibili raid provenienti dall’Iran. Siamo nella seconda settimana di un conflitto che sta ridefinendo gli equilibri regionali, mentre Teheran minaccia di bloccare le esportazioni di petrolio come ritorsione contro gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele. Nei quartieri colpiti, la popolazione ha cercato immediatamente riparo negli edifici blindati e nei parcheggi sotterranei, trasformando la vita quotidiana in una corsa contro il tempo per mettere al sicuro se stessi e le famiglie. La tensione è palpabile non solo nelle città israeliane, ma si estende fino agli Emirati Arabi Uniti, dove nuovi raid iraniani hanno già causato esplosioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sirene a Gerusalemme: raid iraniani e crisi umanitaria

