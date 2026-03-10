Siracusa | tiri a fuoco da elicottero 35 miglia di pericolo

Nelle acque davanti alle coste siracusane, tra il 11 e il 12 marzo 2026, si svolgeranno esercitazioni balistiche che prevedono tiri a fuoco da un elicottero. Durante queste giornate, un elicottero effettuerà manovre e colpi mirati, creando una zona di pericolo estesa circa 35 miglia marine. Le operazioni sono programmate e coinvolgono le forze militari della regione.

Nelle acque al largo delle coste siracusane, tra il 11 e il 12 marzo del 2026, si preparano esercitazioni balistiche con tiri a fuoco da elicottero. La Capitaneria di Porto ha lanciato un avviso di pericolosità per tutte le imbarcazioni che transitano nell'area interessata, estesa per circa 35 miglia marine oltre i limiti territoriali. Questa operazione rientra in un contesto più ampio di addestramento militare coordinato da MariSicilia, avvenuta subito dopo la conclusione dell'esercitazione NATO Dynamic Manta nel Mediterraneo centrale. L'annuncio riguarda specificamente l'utilizzo di armi portatili lanciati da mezzi aerei sopra il mare aperto.