Il film Sinners, diretto da Ryan Coogler, ha ricevuto 16 nomination agli Oscar e sarà presentato al Dolby Theatre il 15 marzo. Si tratta di un evento che attirerà molta attenzione, considerando il numero di candidature e l’attesa di vedere come si comporterà sul palco. La cerimonia si svolgerà tra pochi giorni, con il film che rappresenta uno dei principali protagonisti di questa edizione.

Il film Sinners di Ryan Coogler si appresta a sfidare i record storici degli Oscar il 15 marzo prossimo al Dolby Theatre. Con 16 nomination, l’opera supera le candidature di Titanic e La La Land, ma corre il rischio di imitare gli esiti negativi de Il Colore Viola e Gangs of New York. La tensione è massima per la notte della premiazione: nonostante il primato assoluto nelle nomination, le previsioni vedono un possibile flop totale nei premi principali. Il timore che il film non vinca nulla aleggia sulle recensioni internazionali che ne evidenziano una frattura drammaturgica evidente. Lo scontro tra numeri da record e timori di insuccesso. Ryan Coogler ha scritto un capitolo storico con le sue 16 candidature per la cerimonia del 15 marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinners: 16 nomination, ma il rischio flop è reale

