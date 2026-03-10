Sinner e Opelka fuori | Granollers e Zeballos vincono 6-4

Al BNP Paribas Open di Indian Wells, Sinner e Opelka sono stati eliminati dopo aver perso contro Granollers e Zeballos con il punteggio di 6-4. Contestualmente, Vavassori è stato sconfitto e ha abbandonato il torneo. La giornata ha visto quindi uscire di scena due coppie di giocatori di alto livello, lasciando il torneo senza alcuni tra i favoriti.

La sconfitta della coppia SinnerOpelka e l'eliminazione di Vavassori segnano una giornata decisiva al BNP Paribas Open di Indian Wells. Il 9 marzo 2026, la realtà del doppio ha mostrato che il talento individuale non basta contro la chimica collaudata dei numeri uno del mondo. I dati sono netti: Marcel Granollers e Horacio Zeballos hanno imposto il loro ritmo, portando a casa due set consecutivi con un punteggio netto di 6-4, 6-4. La coppia italiana composta da Jannik Sinner e Reilly Opelka ha ceduto senza mai mettere in serio pericolo i favoriti, lasciando intravedere le difficoltà di un abbinamento improvvisato contro professionisti storici.