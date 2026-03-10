Simona Barba sulla mancata riconferma in consiglio comunale | Dispiace interrompere il work in progress sarò sempre attivista

Simona Barba commenta la mancata riconferma in consiglio comunale, esprimendo dispiacere per l'interruzione del suo percorso. Ringrazia comunque tutte le persone che l'hanno sostenuta, sottolineando di aver ottenuto un risultato importante in base all'opinione pubblica e al lavoro svolto negli ultimi due anni come consigliera e attivista.

La consigliera uscente Simona Barba affida a un post sui social il commento dopo la non elezione nell'assise civica di Pescara «La riconferma in consiglio comunale non c'è stata ma vi devo ringraziare tantissimo tutte e tutti perché ho comunque conseguito un risultato eccezionale, basato sull'opinione e sulla valutazione del lavoro che ho portato avanti in questi quasi due anni di consigliera, e molti di attivismo». È quanto scrive Simona Barba di Avs-Radici in Comune che non ha ottenuto la rielezione in consiglio comunale a Pescara dopo il voto nelle 23 sezioni dopo la decisione del Consiglio di Stato. Il suo posto viene preso dall'eletto Enrico Di Ciano che ha ottenuto un numero maggiore di preferenze. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

