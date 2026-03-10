Silvia di Un Posto al Sole | la scoperta inaspettata del suo tumore

Luisa Amatucci, attrice nota per il suo ruolo in Un Posto al Sole, ha annunciato di aver scoperto di avere un tumore dell’endometrio. La notizia arriva dopo alcuni controlli di routine e ha portato la donna a sottoporsi a trattamenti medici. La sua esperienza è stata condivisa pubblicamente per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici.

