Sicurezza in Alta Irpinia rafforzamento delle strategie di prevenzione e controllo

Questo pomeriggio il Prefetto di Avellino ha convocato in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la presenza dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine provinciali. L’incontro ha riguardato le strategie di prevenzione e controllo in Alta Irpinia, con l’obiettivo di rafforzare le misure di sicurezza nella zona.

La riunione ha consentito di analizzare in modo approfondito la situazione, condividendo osservazioni ed elementi di valutazione e rafforzando la collaborazione tra Prefettura, Comuni e Forze dell’Ordine. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le misure già in atto e sono state individuate ulteriori iniziative operative per rispondere alle esigenze delle comunità del territorio. Al termine dei lavori è stato disposto un ulteriore incremento dei controlli sul territorio, con particolare attenzione alle aree maggiormente esposte a fenomeni di criminalità predatoria. È stata inoltre condivisa l’esigenza di implementare ulteriori strategie di contrasto a tali fenomeni, anche attraverso il rafforzamento dei sistemi di difesa passiva e una più stretta collaborazione con la popolazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

