Sicurezza idraulica | manutenzioni in corso sul reticolo minore della Valgraziosa

A Calci, in provincia di Pisa, sono iniziati interventi di manutenzione lungo i corsi d’acqua minori della Valgraziosa. Le operazioni rientrano in un accordo annuale tra il Comune e il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e riguardano lavori di controllo e sistemazione delle infrastrutture idrauliche. Le attività di routine sono state avviate in questi giorni e continueranno nelle prossime settimane.

Calci (PI), 10 marzo 2026 – In questi giorni hanno preso il via gli interventi aggiuntivi di manutenzione ordinaria lungo i corsi d'acqua minori della Valgraziosa, come previsto dalla convenzione annualmente sottoscritta tra Comune di Calci e Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Nel complesso, sono stati pianificati lavori per quasi 45mila mila euro, che saranno eseguiti per conto del CB4 direttamente dalle maestranze comunali, in particolare dagli operai del Cantiere Forestale del Monte Pisano. Una sinergia fondamentale per garantire ulteriori opere di prevenzione dei rischi idraulici sul territorio.