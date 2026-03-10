Sicurezza e giustizia | Prisco a Castelfranco il 11 marzo

Domani sera alle 19 si terrà a Castelfranco un incontro pubblico dedicato al tema sicurezza e giustizia. L’evento è aperto ai cittadini e si svolgerà in una location ancora da definire, con l’obiettivo di affrontare questioni legate alla gestione della sicurezza e ai sistemi di giustizia presenti nel territorio. La discussione coinvolgerà rappresentanti delle istituzioni locali e esperti del settore.

Un incontro pubblico dedicato al rapporto tra sicurezza e giustizia si terrà domani, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 19.00 nella sede di Fratelli d'Italia a Castelfranco Veneto. L'evento, intitolato Non c'è sicurezza senza giustizia, vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato all'Interno Emanuele Prisco per discutere delle politiche governative in materia. L'appuntamento è organizzato dal partito in Piazza Giorgione 59g e sarà aperto a tutti i cittadini con ingresso gratuito. Oltre al sottosegretario, interverranno figure chiave come l'onorevole Emanuele Loperfido, commissario provinciale, e Claudio Borgia, consigliere regionale, insieme all'avvocato John Bresolin responsabile del dipartimento giustizia locale.