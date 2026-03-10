La Sicilia si trova al centro di un’attenzione crescente a causa delle basi militari statunitensi presenti sull’isola. Le autorità locali segnalano che queste strutture sono ora considerate possibili obiettivi militari in un contesto di tensioni internazionali crescenti. La situazione ha portato a un aumento delle misure di sicurezza e alla preoccupazione per la stabilità della regione.

La tensione geopolitica nel Medio Oriente ha proiettato l’ombra del conflitto direttamente sul territorio siciliano, trasformando le infrastrutture strategiche dell’isola in potenziali bersagli. La deputata Lidia Adorno ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente della Regione Siciliana Schifani per chiedere chiarimenti immediati sulla sicurezza dei cittadini e sulle garanzie necessarie. L’intervento politico si concentra sulla protezione di basi militari statunitensi presenti sull’isola, tra cui la Naval Air Station Sigonella, la base aerea di Trapani-Birgi e il sistema satellitare Muos di Niscemi, che rischiano di diventare piattaforme esposte ai rischi di una guerra internazionale in espansione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia sotto tiro: basi USA bersaglio della guerra

Articoli correlati

Sicilia: basi USA e droni al centro della crisi con l’Iransi trova al centro dell'attenzione strategica mentre la crisi con l'Iran si allarga nel Mediterraneo.

Leggi anche: L’Europa in aiuto di Cipro sotto tiro: basi, spionaggio, alleanze (e affari)

Tutto quello che riguarda Sicilia sotto

Argomenti discussi: Escalation in Iran. I rischi reali per l’Italia (Alfonso Bruno).

Basi militari in Sicilia, perchè l’isola è strategica per gli UsaL’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran ha riacceso i riflettori sulle basi militari Usa in Sicilia. L’isola, per posizione geografica, è da decenni uno snodo fondamentale per le operazi ... livesicilia.it

Cosa succede nelle basi Usa in Italia (da Aviano a Sigonella) dopo l'attacco all'IranLa presenza di avamposti americani è disciplinata da accordi che risalgono agli anni Cinquanta. Cosa sta accadendo, quali sono gli scenari in caso di un'ulteriore escalation ... today.it