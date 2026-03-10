Un negozio situato all’incrocio tra via Strinati, via Fantaguzzi e via Zeffirino Re annuncia la chiusura a causa della carenza di parcheggi. La decisione riguarda le attività commerciali che un tempo rappresentavano il cuore del commercio locale in quella zona storica. La notizia viene comunicata da un rappresentante delle attività interessate, che sottolinea come questa problematica abbia reso difficile mantenere aperti i negozi.

A dar conto delle attività che chiudono in quell’incrocio di vie storiche (via Strinati, via Fantaguzzi, via Zeffirino Re) che sono state un tempo il fulcro del commercio cittadino sembra di emettere un bollettino di guerra. C’è, infatti, un’altra attività storica che in questi giorni ha annunciato che abbasserà le saracinesche in via definitiva: si tratta del negozio di bigiotteria Avenida, attiva da 35 anni di cui gli ultimi 10 in via Strinati al numero 1. Rammarico e un po’ di rabbia nella voce della titolare, Monica Novelli: "Non possiamo che chiudere, ormai la gente in centro non viene più per acquistare. Mancano i parcheggi". E così le attività non passano di mano, semplicemente si spengono le vetrine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Siamo costretti a chiudere per la mancanza di parcheggi"

