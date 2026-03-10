Si suicida l’uomo che aveva minacciato con un coltello una donna nel bus a Napoli

Un uomo di 39 anni, coinvolto il 5 marzo in un episodio su un autobus di Napoli durante il quale aveva minacciato e ferito una donna con un coltello, si è tolto la vita. La sua morte è avvenuta recentemente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla vicenda e sulle conseguenze di quel giorno.

NAPOLI - L'uomo di 39 anni che lo scorso 5 marzo aveva minacciato e poi ferito con un coltello una donna nell'autobus a Napoli si è tolto la vita. L'uomo si sarebbe impiccato con un lenzuolo mentre in ospedale. Il video dell'aggressione dello scorso 5 marzo aveva fatto il giro del web, nel video si vedeva la trattativa per cercare di calmare l'uomo da parte del conducente dell'autobus e poi l'intervento delle forze dell'ordine. L'uomo di 39 anni aveva aggredito un'avvocata penalista di 32 anni a bordo di un autobus nel quartiere Vomero di Napoli. Proprio nella giornata di ieri il gip aveva convalidato il fermo ed emesso il carcere nei confronti del 39enne.