Si schianta in auto poi rifiuta l' alcoltest | denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo aver causato un incidente stradale e aver rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. L’incidente si è verificato in una zona della provincia e, subito dopo, i Carabinieri intervenuti hanno avviato le procedure di verifica. L’uomo, rimasto coinvolto nel sinistro, è stato identificato e denunciato per aver rifiutato i controlli previsti dalla legge.

A cavallo tra il 7 e l'8 marzo i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario nel Cittadellese. Sequestrati a carico di ignoti 20 grammi di hashish e segnalati al prefetto due assuntori Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cittadella. Nel corso dell'ultimo fine settimana a cavallo tra il 7 e l'otto marzo, i militari hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio con l’intensificazione dei servizi nei luoghi di aggregazione giovanile e nei punti di snodo del trasporto pubblico. L’operazione, concentrata nelle fasce orarie pomeridiana e serale, ha visto l’impiego congiunto delle stazioni competenti per territorio e degli equipaggi del Radiomobile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

