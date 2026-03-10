Una donna di 28 anni di Como è deceduta domenica a Tenerife dopo un incidente con il parapendio avvenuto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adejede. La vittima, che aveva ricevuto il parapendio come regalo dal suo fidanzato, è precipitata durante il volo e, a seguito delle ferite riportate, sono stati necessari interventi per impiantare gli organi.

Precipita con il parapendio, impiantati gli organi. Cristina Colturi, 28 anni di Como, è morta domenica a Tenerife in seguito allo schianto sulla spiaggia di La Enramada, nella municipalità di Adejede. Caduta assieme al suo istruttore su un parapendio biposto. Ferito ma sopravvissuto al grave incidente l'uomo, trasportata in ospedale in gravissime condizioni la donna, deceduta dopo due giorni di agonia. I medici spagnoli hanno tentato l'impossibile per tenerla in vita, inutilmente. A nulla è valso il trasferimento all'ospedale Nuestra Señora de la Candelaria dove viene sottoposta a un intervento chirurgico. Due dei suoi organi, fanno sapere dal coordinamento dei trapianti dell'Hospital Universitario de Canarias a Santa Cruz de Tenerife, sono stati impiantati contemporaneamente in altrettanti pazienti in lista di attesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si schianta con il parapendio. Era un regalo del fidanzato

Si schianta con il parapendio sulle rocce a Tenerife, non ce l'ha fatta la 28enne italiana. Il volo era un regalo del ragazzoNon ce l'ha fatta Cristina Colturi, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con il parapendio a Tenerife, dove si era trasferita da un anno.

Si schianta sulle rocce col parapendio: muore italiana 28enne. Il volo era il regalo di Natale del compagnoSi è spenta dopo due giorni di agonia la ventottenne Cristina Colturi, rimasta gravemente ferita venerdì in un incidente con il parapendio a...

Si schianta sulle rocce col parapendio: muore 28enne italiana. Il volo era regalo del compagnoLa giovane originaria di Castelnuovo Bozzente viveva sull'isola da un anno. Ferito in modo non grave l'istruttore

Si schianta con l’auto sulle macchine in sosta e poi contro un muro: morto un 47enne a MontesacroUn uomo di 47 anni è morto ieri sera a Montesacro dopo essersi schiantato con l’auto contro un muro. La prima ipotesi è che abbia perso il controllo del veicolo per un malore. Il modo più veloce per ... fanpage.it

