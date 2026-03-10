si riaccende la passione football i frogs tornano allo stadio mari

I Frogs Legnano si preparano a riprendere la stagione 2026 della IFL e torneranno a disputare le partite allo stadio Mari. I giocatori indosseranno nuovamente i caschi e le protezioni, pronti a scendere in campo con determinazione. La squadra si appresta a vivere un nuovo ciclo di incontri, caratterizzati da strategie e sfide intense, con il rombo delle plance pronto a riempire l’impianto.

Il rombo dei caschi e il clangore delle protezioni stanno per tornare a farsi sentire: i Frogs Legnano sono pronti a scendere in campo per la stagione 2026 della IFL, tra emozioni, tattiche spettacolari e sfide serrate. Per i tifosi neroargento, la notizia più attesa è che le Rane torneranno a giocare sul terreno dello stadio Giovanni Mari, uno dei templi storici dello sport cittadino, domenica, con un secondo incontro fissato il 12 aprile. Per quanto riguarda le trasferte, i Frogs saranno impegnati sul campo del C.S. Magnago il 3 e il 24 maggio, completando così un calendario che promette battaglie sportive intense e momenti di grande spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

