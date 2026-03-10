Shintoisti di casa nostra
A Milano, tra i luoghi meno noti ma suggestivi, si trova piazza Tommaseo, tra Santa Maria delle Grazie, il Cenacolo e Pagano. Ogni primavera, questa piazza si riempie di fiori grazie alle magnolie che sbocciano, offrendo uno spettacolo naturale che attira l’attenzione dei passanti. È uno dei angoli della città dove la natura si mostra con i suoi cambiamenti stagionali.
Fra i tanti scorci milanesi che si meritano un colpo d’occhio, oltre a quelli canonici, c'è sicuramente piazza Tommaseo, fra Santa Maria delle Grazie, il Cenacolo e Pagano, dove a ogni inizio di primavera si rinnova lo spettacolo delle magnolie in fiore. La loro bellezza unita a quella dei palazzi affacciati sulla piazza, e alla chiesa neobarocca di Santa Maria Segreta, sono una calamita per centinaia di visitatori in questi giorni. Una specie di rituale giapponese – che nella terra del Sol Levante vede però al centro i ciliegi – in versione meneghina. In Giappone, i ciliegi in fiore rappresentano la fugacità della vita e il suo aspetto effimero, la via shintoista all'armonia fra uomo e natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
