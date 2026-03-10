A Milano, tra i luoghi meno noti ma suggestivi, si trova piazza Tommaseo, tra Santa Maria delle Grazie, il Cenacolo e Pagano. Ogni primavera, questa piazza si riempie di fiori grazie alle magnolie che sbocciano, offrendo uno spettacolo naturale che attira l’attenzione dei passanti. È uno dei angoli della città dove la natura si mostra con i suoi cambiamenti stagionali.

Fra i tanti scorci milanesi che si meritano un colpo d’occhio, oltre a quelli canonici, c'è sicuramente piazza Tommaseo, fra Santa Maria delle Grazie, il Cenacolo e Pagano, dove a ogni inizio di primavera si rinnova lo spettacolo delle magnolie in fiore. La loro bellezza unita a quella dei palazzi affacciati sulla piazza, e alla chiesa neobarocca di Santa Maria Segreta, sono una calamita per centinaia di visitatori in questi giorni. Una specie di rituale giapponese – che nella terra del Sol Levante vede però al centro i ciliegi – in versione meneghina. In Giappone, i ciliegi in fiore rappresentano la fugacità della vita e il suo aspetto effimero, la via shintoista all'armonia fra uomo e natura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Shintoisti di casa nostra

Articoli correlati

Mattarella a Casa Italia: "È la nostra porta di ingresso"AGI - "Quando le olimpiadi sono in altri Paesi, come è avvenuto ad esempio a Parigi, Casa Italia è una finestra sull'Italia, un luogo che la...

Chieti, la biblioteca “De Meis” cerca casa: l’appello di Italia NostraIl convegno, organizzato da “Il giardino delle pubbliche letture” in collaborazione con l’Università d’Annunzio, ha proposto di allocare la nuova...

24 Hours In Nara (Nara One Day Trip Itinerary)