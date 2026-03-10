Shakerati podcast on the rocks Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

Shakerati, podcast on the rocks, condotto da Alberta Santuccio e Giulia Rizzi, propone un diverso approccio ai tradizionali contenuti sportivi. In ogni episodio, gli atleti partecipanti si confrontano senza filtri, lasciando da parte l’immagine pubblica per mostrare il lato più umano. Le conversazioni si svolgono in un’atmosfera informale, creando uno spazio dove la persona emerge oltre il ruolo di atleta.

Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks è un incontro autentico, uno spazio in cui gli atleti smettono di essere personaggi pubblici e tornano a essere persone. Il format è tanto semplice quanto originale: due atleti, un tavolo, uno shaker. Nessuna scaletta prestabilita, nessun copione rigido, nessun cronometro a scandire i tempi. Le domande non arrivano dall’esterno, ma vengono pescate e mescolate direttamente dai protagonisti. Sono loro a “shakerare” la conversazione, scegliendo il ritmo e la direzione del dialogo. Lo sport rimane sullo sfondo. Al centro emergono le storie personali, le fragilità, le relazioni, le paure, le ossessioni e la quotidianità che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. 🔗 Leggi su Sportface.it

