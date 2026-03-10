Shai è un marziano! Tripla senza senso e vittoria allo scadere sui Nuggets

Nella notte NBA, Shai Gilgeous-Alexander ha segnato una tripla decisiva che ha portato i Thunder alla vittoria contro i Nuggets. La sua giocata rientra tra le cinque migliori della serata, contribuendo a un risultato importante per la squadra. La partita si è conclusa con un successo dei Thunder a ridosso del termine del match.

Nelle cinque migliori giocate della notte Nba non poteva mancare Shai Gilgeous-Alexander, che segna la tripla decisiva per la vittoria dei Thunder sui Nuggets. Con l'ennesima giocata stratosferica della sua stagione, SGA si candida fortemente al premio di Mvp. Questa la top 5 del 10 marzo.