Sgurgola Easter market

Il borgo di Sgurgola si prepara ad accogliere la seconda edizione dell’Easter Market, il mercatino di primavera che si terrà sabato 28 marzo. L’evento coinvolge il paese con esposizioni di prodotti del territorio, attività di intrattenimento e opportunità di scoperta per visitatori di tutte le età. La giornata rappresenta un’occasione per valorizzare le creazioni locali e far vivere al pubblico una esperienza all’aperto.

Arriva il Mercatino di Primavera a Sgurgola! Sabato 28 marzo infatti il borgo ciociaro ospiterà la seconda edizione dell'Easter Market – Mercatino di Primavera, una giornata dedicata alla creatività, ai prodotti del territorio e all'intrattenimento per tutta la famiglia.L'evento animerà il centro storico del paese con stand di artigianato, second hand e vintage, prodotti tipici e oggettistica, accompagnati da area food e spazi dedicati al divertimento dei più piccoli.Durante la giornata è previsto un ricco programma...

