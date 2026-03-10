Tre persone sono state chiamate a comparire davanti al Tribunale di Avellino con l’accusa di aver sfondato la porta di un locale ad Atripalda e di aver rubato i soldi dal registratore di cassa. L’episodio si è verificato recentemente e le tre persone sono state coinvolte nel procedimento giudiziario che si sta svolgendo. La vicenda riguarda un furto avvenuto nel centro della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tre persone sono state citate a giudizio davanti al Tribunale di Avellino con l’accusa di furto aggravato in concorso per un episodio avvenuto ad Atripalda. Si tratta di Anna T. 45 anni, di Benevento; Antonio B., 38 anni, di Benevento; e Valentino F., 35 anni, di Bisaccia e residente a Benevento. Il pubblico ministero della Procura di Avellino ha disposto la citazione a giudizio davanti al Giudice per l’udienza di comparizione predibattimentale, fissata per il 18 giugno 2026. Secondo quanto contestato dagli inquirenti, i tre imputati avrebbero agito in concorso tra loro per mettere a segno un furto ai danni di un’ attività commerciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sfondano la porta di un locale e portano via i soldi dal registratore di cassa: tre persone citate a giudizio

Articoli correlati

Colpo notturno in un bar di via Dante, rubati i soldi dal registratore di cassaLadri in azione in via Dante: ignoti si sono introdotti in un bar, forzando una porta sul retro dell’attività commerciale nel cuore della notte.

Leggi anche: Colline | Furto al circolo Petrarca: ladri sfondano la porta finestra per rubare gli spiccioli dal fondo cassa

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sfondano la porta di un locale e...

Temi più discussi: Sfondano la porta di gioielleria con un escavatore: ladri messi in fuga dall'arrivo dei carabinieri; Colpo da Acqua e Sapone Sfondano la porta sul retro e portano via la cassaforte; I ladri sfondano la porta finestra e rubano contanti e una collana; Una bella Italia vince 3-1 in casa del Portogallo. Zorri: Grande vittoria, dimostrato maturità e gestione.

Armata di grossa tenaglia voleva sfondare la porta dell’ex: arrestata a Taranto persecutrice 52enneAlla 52enne era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, rimasta in vigore fino allo scorso dicembre ... blitzquotidiano.it

Castellammare, tenta di sfondare la porta di casa con un coltello: arrestato figlio violentoCastellammare - È un fenomeno preoccupante, sempre più frequente e troppo spesso sottovalutato. Quello delle aggressioni dei figli ai genitori è un volto ... cronachedellacampania.it

Sfondano la vetrata del negozio e rubano biciclette da corsa. E' successo nella notte al Protime 22 di Azzano Decimo in viale Rimembranze, che già ad agosto 2024 aveva subito la visita dei ladri - facebook.com facebook

Bonny ed Esposito non sfondano, Chivu e l'ammissione di un'Inter 'spuntata': "Due ragazzini lì davanti" #MilanInter x.com