Sfilata di Mezza Quaresima | chiusure e modifiche alla viabilità per domenica 15 marzo

Domenica 15 marzo si svolgerà a Bergamo la Sfilata di Mezza Quaresima, evento che coinvolgerà le vie del centro cittadino. Per permettere lo svolgimento della manifestazione sono state adottate modifiche temporanee alla viabilità e sono state disposte chiusure di alcune strade. L’ordinanza che regola i provvedimenti è stata già emessa e resterà in vigore durante la giornata.

LE MODIFICHE. È stata emessa l'ordinanza con i provvedimenti viabilistici temporanei necessari per consentire lo svolgimento della Sfilata di Mezza Quaresima 2026, in programma domenica 15 marzo lungo le vie del centro cittadino di Bergamo. Le misure riguardano in particolare divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico nelle aree coinvolte dal percorso della sfilata e nelle vie limitrofe del centro. Il Comune invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata e a programmare per tempo eventuali spostamenti, tenendo conto delle modifiche alla viabilità previste nella giornata di domenica.