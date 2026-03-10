Sfida al Dolce della Tradizione Taddeucci lancia il concorso

Una sfida al “Dolce della Tradizione” è stata annunciata da Taddeucci, con un concorso che porta il nome dello stesso. L’iniziativa, creata per celebrare il 145° anniversario dell’Antica Fabbrica “Bucellato Taddeucci” di Lucca, mira a scoprire i sapori che rappresentano la storia e il territorio locali. La partecipazione è aperta a chi desidera mettere in mostra le proprie creazioni dolciarie ispirate alle tradizioni.

Si intitola “Il Dolce della Tradizione“ e vuole appunto andare alla scoperta dei sapori che raccontano la nostra storia e il nostro territorio il concorso lanciato in occasione del 145° anniversario dell’ Antica Fabbrica “Bucellato Taddeucci“ di Lucca. Partecipare è semplice. Basta inviare una poesia, un racconto breve oppure un’opera d’arte (pittura, disegno, fotografia o tecnica libera) incentrati sul tema “la tradizione, la memoria e i ricordi legati ai sapori di una volta“. La partecipazione è gratuita. Basterà inviare la propria opera a [email protected]. Un invito a raccontare, attraverso parole o immagini, il significato dei sapori di una volta e la tradizione legata al buccellato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sfida al “Dolce della Tradizione“. Taddeucci lancia il concorso Articoli correlati Riscoperta la tradizione del Dolce della Pace, focaccia dolce con radici nella storia di MontopoliEsiste una storia a Montopoli che intreccia tradizione, leggenda e una ricetta antica. Leggi anche: Torta sbrisolona: il dolce friabile della tradizione, dove trovarla, come farla Aggiornamenti e notizie su Dolce della Tradizione Temi più discussi: Sfida al Dolce della Tradizione. Taddeucci lancia il concorso; La sfida delle pasticcerie di Savona: Alta qualità ed estetica; Dolce Avellino: delizie al cioccolato da gustare in strada; Stanco della solita cassata? Prova questa: è siciliana, lievitata e tutta da gustare. Ritorna il Palio del pampepato Parte la sfida per il dolce più buonoTERNI Ci risiamo. Con le feste di Natale alle porte, si torna a parlare del palio del pampepato, il dolce tipico della tradizione natalizia ternana. Un mese dopo Sweet Pampepato e il concorso ... ilmessaggero.it Le chiacchiere di Carnevale il dolce tipico della tradizione risalenti alla tradizione dell’antica Roma dei SaturnaliSono il simbolo della tradizione e della cultura che affonda le sue radici nella storia contadina di diverse regioni italiane. Le cartellate, anche conosciute come chiacchiere di Carnevale, sono un ... lagazzettadelmezzogiorno.it PASTIERA NAPOLETANA originale dolce pasquale straordinario tipico della tradizione partenopea https://blog.giallozafferano.it/simona68/ricetta-pastiera-napoletana/ - facebook.com facebook