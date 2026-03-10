Settore giovanile Goleada dell’U16 contro il Pescara Finisce in parità il match dell’U15

Nella partita del settore giovanile, l’Under 16 dell’Empoli ha battuto 5-0 il Pescara al Centro Sportivo di Monteboro, con i gol di Crispino all’11’ e di Boeri al 20’ che hanno già portato i padroni di casa in vantaggio di due reti. L’incontro dell’Under 15 si è invece concluso con un pareggio.

Tutto facile per l'Empoli Under 16, che al Centro Sportivo di Monteboro ha dilagato 5-0 sul Pescara. Gli azzurrini hanno impiegato appena venti minuti per indirizzare la gara sui giusti binari, grazie al vantaggio firmato da Crispino all'11' e al raddoppio di Boeri al 20'. Tornata negli spogliatoi sul 2-0, la squadra di mister Polverini ha calato il tris subito dopo l'intervallo con Di Pede, per poi arrotondare il risultato con Page al 76' e con Russomando tre minuti più tardi. Grazie a questa vittoria l'Empoli sale a 42 punti, scavalcando al terzo posto la Lazio che ha invece osservato il proprio turno di riposo e centrando la matematica qualificazione ai play-off scudetto, visti i 16 punti di vantaggio sul Napoli a ormai cinque giornate dalla fine.