Settimana Mondiale del Glaucoma a Piacenza visite gratuite e banchetti informativi | le iniziative

Durante la Settimana Mondiale del Glaucoma, che si svolge dall’8 al 14 marzo, a Piacenza vengono organizzate visite gratuite e banchetti informativi promossi dalla sezione locale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Le iniziative sono rivolte alla sensibilizzazione e alla prevenzione di questa patologia oculare. Le attività coinvolgono diverse postazioni distribuite in città per tutta la settimana.

