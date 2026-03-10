La settimana in Italia sarà caratterizzata da tempo instabile con piogge sparse e condizioni di variabilità diffusa. Le precipitazioni interesseranno principalmente le regioni del Nord e l’Appennino centrale, dove si registreranno anche nevicate. Le temperature rimarranno miti durante le ore diurne e si prevedono fenomeni temporanei nel pomeriggio. La situazione meteo continuerà a cambiare nel corso dei prossimi giorni.

Roma - La settimana sarà segnata da variabilità diffusa, piogge intermittenti soprattutto tra Nord e Appennino, mentre le temperature resteranno miti con possibili fenomeni pomeridiani. La nuova settimana si apre all’insegna di una variabilità atmosferica diffusa sull’Italia, con condizioni meteorologiche caratterizzate da nuvolosità irregolare, piogge intermittenti e alcuni fenomeni localizzati soprattutto lungo la dorsale dell’Appennino. Nonostante il passaggio di alcune deboli perturbazioni, il clima resterà nel complesso mite, con temperature generalmente in linea con i valori tipici di inizio marzo. Per la giornata di martedì 10 marzo, il quadro meteorologico vedrà una maggiore instabilità al Nordovest, dove sono attese nubi compatte accompagnate da rovesci sulla Liguria e piogge deboli sul Piemonte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana meteo incerta sull’Italia: piogge sparse, variabilità e neve sull’Appennino centrale

