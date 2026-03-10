Durante la settimana della moda di Parigi, il brand Schiaparelli presenta una sfilata ricca di creazioni in nero che riproducono falsi sembianti e richiami suggestivi. La collezione include abiti e accessori che si distinguono per dettagli innovativi e un'estetica audace, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati del settore. La presentazione si svolge in un contesto che mette in evidenza le scelte stilistiche del marchio.

Nei saloni di Place Vendôme, così come nelle profondità del Museo del Louvre che ospita la sfilata autunno-inverno 2026, Elsa è sempre presente. Presto sarà d'altronde a Londra, protagonista di una mostra che si preannuncia fenomenale al Victoria & Albert Museum. Ma in questo giovedì soleggiato, è dalle parti del Carrousel du Louvre, invaso da curiosi a caccia di celebrità, che aleggia il fantasma di Elsa Schiaparelli. L'attrice Marisa Berenson, sua nipote, è lì. Anche Farida Khelfa, fedelissima della maison, è presente. Quanto alla modella Maggie Maurer, musa di Roseberry, questa volta ha «attraversato lo specchio» per ritrovarsi non più in passerella, ma tra gli invitati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Settimana della moda di Parigi: alla ricerca di Elsa Schiaparelli?

