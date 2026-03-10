SESTO LIDO | TAJIRI E PREV COSTRUISCONO UN PUNTO DI INCONTRO TRA TERRITORIO E CULTURA HIP HOP

A Sesto Lido, Tajiri e Prev stanno realizzando un nuovo spazio dedicato alla cultura hip hop, creando un punto di incontro tra il territorio e la scena rap. Il progetto prevede l’allestimento di un luogo aperto alla comunità, dove si svolgeranno attività legate alla musica, alla danza e all’arte urbana. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per gli appassionati locali e non.

Con Sesto Lido, Tajiri e Prev firmano un progetto che punta dritto al cuore della cultura rap. Il nuovo album del duo di Sesto San Giovanni nasce con un'idea chiara: riportare il focus sulla sostanza della musica, tra produzione costruita sul campionamento, tecnica lirica e una forte identità territoriale. Il disco si sviluppa lungo 13 tracce che mescolano l'estetica dell'hip hop classico con una narrazione profondamente radicata nella realtà urbana da cui provengono i due artisti. Le produzioni di Prev si muovono tra beat polverosi, batterie secche e sample ricercati, creando un impianto sonoro che guarda apertamente alla tradizione East Coast.