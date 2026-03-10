Venerdì la Piscina Olimpia di Colle ha celebrato i suoi sessant’anni di attività con una grande festa. La struttura, aperta da sei decenni, ha ospitato numerose competizioni e iniziative sportive, diventando un punto di riferimento per appassionati e atleti locali. La celebrazione ha coinvolto membri della comunità e rappresentanti delle istituzioni, sottolineando il ruolo storico del complesso nel panorama sportivo della zona.

Sessant’anni di attività rappresentano un traguardo di grande rilievo per la Piscina Olimpia di Colle, una struttura che nel tempo ha accompagnato la crescita sportiva e sociale di intere generazioni. La ricorrenza sarà festeggiata venerdì alle 17.30 nel Saloncino del Teatro del Popolo, dove istituzioni, dirigenti sportivi, ex atleti e cittadini si ritroveranno per ricordare le tappe principali di un percorso iniziato nel 1966 e proseguito negli anni con continuità e dedizione. L’impianto fu realizzato grazie all’opera volontaria di numerosi iscritti e militanti del Partito Comunista di Colle, che contribuirono concretamente alla costruzione della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sessant’anni di sport. Venerdì grande festa per la Piscina Olimpia

