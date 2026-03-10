Servizio civile universale 28 posti nei centri di formazione della Città metropolitana di Roma
Sono 28 i posti disponibili nel Servizio civile universale 2026 nell’ambito del progetto “La Scuola di Tonino l’Invisibile”, promosso con Arci Servizio Civile e attivato nei Centri metropolitani di formazione professionale della Città metropolitana di Roma Capitale. L’iniziativa, già realizzata lo scorso anno, si rivolge a giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a un’esperienza formativa nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
