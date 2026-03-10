Servizio civile universale 28 posti nei centri di formazione della Città metropolitana di Roma

Nel 2026, nel progetto “La Scuola di Tonino l’Invisibile”, sono disponibili 28 posti nel servizio civile universale nei centri di formazione professionale della Città metropolitana di Roma. L’iniziativa è promossa da Arci Servizio Civile e coinvolge i centri di formazione della zona metropolitana. I giovani interessati possono candidarsi per partecipare a questa esperienza di servizio.

Sono 28 i posti disponibili nel Servizio civile universale 2026 nell’ambito del progetto “La Scuola di Tonino l’Invisibile”, promosso con Arci Servizio Civile e attivato nei Centri metropolitani di formazione professionale della Città metropolitana di Roma Capitale. L’iniziativa, già realizzata lo scorso anno, si rivolge a giovani tra i 18 e i 28 anni interessati a un’esperienza formativa nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

