Servizio Civile Universale 2026 a Ceccano | al via le candidature per i giovani

A Ceccano il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando ordinario 2026, aprendo le candidature per i giovani interessati a partecipare. L'amministrazione comunale ha comunicato questa opportunità, che riguarda la selezione di volontari pronti a impegnarsi in progetti di servizio civile. Le iscrizioni sono ora aperte e disponibili per i giovani interessati.

Fino all'8 aprile i ragazzi tra 18 e 28 anni possono partecipare ai progetti locali e nazionali, acquisendo esperienza e contribuendo alla comunità L'Amministrazione comunale di Ceccano rende noto che il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando ordinario 2026 per la selezione dei volontari. In collaborazione con l'associazione OPES, sono disponibili complessivamente 25 posti, così distribuiti tra i vari progetti: Nelle prossime ore saranno pubblicate sul sito di OPES le schede sintetiche dei progetti, che illustreranno dettagli su attività, obiettivi e sedi di svolgimento. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma dedicata del Servizio Civile Universale, disponibile al link: https:domandaonline.