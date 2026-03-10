L'atleta italiano più titolato nel natural bodybuilding ha annunciato il passaggio da una carriera da atleta a quella di giudice. Con un passato ricco di successi, ora si dedica a nuovi impegni nel settore. La sua esperienza nel mondo del bodybuilding è stata fondamentale per raggiungere i risultati ottenuti. L'annuncio è stato fatto attraverso un messaggio pubblico, in cui ha condiviso le sue intenzioni future.

L'atleta italiano più titolato al mondo del Natural Bodybuilding si racconta fra traguardi e nuovi obiettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sertori: "Sono nella storia del natural bodybuilding, ma ora punto alla carriera da giudice"

