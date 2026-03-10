La Serie D si prepara a riprendere il campionato dopo la pausa, con Seravezza e Camaiore che giocheranno entrambe in casa. La giornata si presenta senza incontri per tutte le altre squadre, che hanno approfittato del tempo per ricaricare le energie in vista delle prossime partite. La sosta è stata determinata dalla partecipazione della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup.

In Serie D dopo la sosta di campionato (nella domenica appena passata non si è giocato vista la presenza della Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup ) tutte le squadre ne hanno approfittato per ricaricare le batterie in vista della ripresa e del rush finale. Nel girone E il prossimo 15 marzo si riprenderà dalla 27ª giornata (10ª di ritorno). Mancano 8 turni al termine della regular season e intanto pare già scritto il destino in testa, col Grosseto stra-primo e con più di un piede in C, ed in coda, col Cannara ultimo che pare spacciato alla retrocessione diretta in Eccellenza così come il penultimo Trestina. Il Seravezza (50 punti, a -12 dalla capolista) ha l’obiettivo di conservare il secondo posto nella lotta col Tau. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D Campionato pronto a ripartire dopo la sosta. Seravezza e Camaiore saranno entrambe in casa

