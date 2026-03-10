Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Raso, strass e tacco scultura: l’arte del sandalo ‘Evangelie’. La collaborazione tra Sergio Rossi e Evangelie Smyrn rappresenta un punto di incontro tra la tradizione artigianale italiana e la visione artistica contemporanea. Il sandalo ‘Evangelie’ si distingue immediatamente per l’uso audace del raso come materiale principale, una scelta che conferisce al prodotto una morbidezza tattile e una lucentezza specifica tipica dei tessuti da sera di alta gamma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sergio Rossi ‘Evangelie’: lussuria viola e tacco scultura

Articoli correlati

Leggi anche: Il tram di Sergio Mattarella e Valentino Rossi è speciale, ecco perché

Il presidente Sergio Mattarella “arriva” in tram a San Siro con Valentino Rossi conducenteMilano – La vera sorpresa della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 sarà indimenticabile.

Contenuti e approfondimenti su Sergio Rossi

Evangelie Smyrniotaki lascia la direzione artistica di Sergio RossiNemmeno l’inizio del nuovo anno sembra aver arrestato l’esodo dei direttori creativi. È infatti notizia di poche ore fa, la fine della collaborazione creativa tra Evangelie Smyrniotaki e il brand di ... panorama.it

Sergio Rossi, in uscita il direttore artistico Evangelie SmyrniotakiSi dividono le strade di Evangelie Smyrniotaki e Sergio Rossi. A seguito della scadenza del contratto e di comune accordo tra le parti, la designer ha lasciato il ruolo di direttore artistico del ... milanofinanza.it