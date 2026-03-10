Sergio Ramos ha un nuovo Patek Philippe che solo gli uomini più eleganti mettono al polso

Sergio Ramos ha recentemente aggiunto un nuovo Patek Philippe alla sua collezione di orologi. Tra i numerosi modelli che possiede, questo è stato scelto per rappresentare un simbolo di eleganza e stile. Ramos, noto calciatore di successo, è spesso visto indossare accessori di alta gamma che riflettono il suo modo di presentarsi. La sua passione per gli orologi di lusso continua a essere evidente.

Sergio Ramos possiede una vasta collezione di orologi e se da un calciatore di successo tutti se lo aspettano, la cosa è ancora più naturale per uno come lui. Da anni il difensore spagnolo sfoggia modelli di altissimo valore, tra i più ricercati dai grandi collezionisti. Alcuni di questi pezzi, valutati decine di migliaia di euro, non sono nemmeno disponibili per il pubblico. In occasione del derby tra Milan e Inter, il giocatore originario di Camas è apparso in tribuna con un Patek Philippe impressionante, uno di quei modelli capaci di suscitare l’invidia di chiunque e che, essendo stato lanciato da poco, è ancora rarissimo da vedere al polso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

