Sergio Ramos ha recentemente aggiunto un nuovo Patek Philippe alla sua collezione di orologi. Tra i numerosi modelli che possiede, questo è stato scelto per rappresentare un simbolo di eleganza e stile. Ramos, noto calciatore di successo, è spesso visto indossare accessori di alta gamma che riflettono il suo modo di presentarsi. La sua passione per gli orologi di lusso continua a essere evidente.

Sergio Ramos possiede una vasta collezione di orologi e se da un calciatore di successo tutti se lo aspettano, la cosa è ancora più naturale per uno come lui. Da anni il difensore spagnolo sfoggia modelli di altissimo valore, tra i più ricercati dai grandi collezionisti. Alcuni di questi pezzi, valutati decine di migliaia di euro, non sono nemmeno disponibili per il pubblico. In occasione del derby tra Milan e Inter, il giocatore originario di Camas è apparso in tribuna con un Patek Philippe impressionante, uno di quei modelli capaci di suscitare l’invidia di chiunque e che, essendo stato lanciato da poco, è ancora rarissimo da vedere al polso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sergio Ramos ha un nuovo Patek Philippe che solo gli uomini più eleganti mettono al polso

