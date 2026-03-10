Sergio Mattarella allarme shock | Vogliono abbatterlo!

Durante le celebrazioni per il 150° anniversario della Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" di Firenze, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in Politica, Istituzioni e Mercato. Nel suo intervento, il Capo dello Stato ha richiamato l'attenzione sulle trasformazioni in atto negli equilibri internazionali e sul ruolo delle istituzioni democratiche, collegando i principi costituzionali al contesto geopolitico attuale. La laurea honoris causa a Mattarella alla Scuola "Cesare Alfieri" di Firenze. La cerimonia si è svolta a Firenze nell'ambito delle iniziative per l'anniversario della storica scuola.