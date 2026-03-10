In Serbia settentrionale sono stati ritrovati 77 corpi, tutti appartenenti a donne e bambini, in un sito che si pensa sia stato teatro di un massacro avvenuto circa tremila anni fa. Le ossa sono state rinvenute in una zona che si ritiene abbia subito un episodio di violenza di quell’epoca. I resti si trovano ancora sul luogo, lasciando tracce di un evento cruento e deciso.

Settanta-sette corpi giacciono nel suolo della Serbia settentrionale, testimoni silenziosi di un evento violento risalente a quasi tre millenni fa. A Gomolava, l’analisi scientifica ha rivelato che la stragrande maggioranza delle vittime era composta da donne e bambini, selezionati in modo mirato durante l’Età del Ferro. I dati genetici dimostrano che questi individui non condividevano legami di sangue, suggerendo una violenza pianificata su scala intercomunitaria piuttosto che un semplice attacco improvvisato. Questa scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Human Behaviour, ridefinisce la comprensione dei conflitti preistorici in Europa. Le prove indicano che il massacro fu accompagnato da un rituale funerario complesso, dove le vittime vennero sepolte insieme a gioielli in bronzo e vasellame cerimoniale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serbia: 77 corpi, un massacro mirato su donne e bambini

