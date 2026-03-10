Senza gli impianti di desalinizzazione nelle città del Golfo acqua per 48-72 ore Ecco tutti gli scenari

In alcune città del Golfo Persico, senza impianti di desalinizzazione, l’acqua disponibile dura tra le 48 e le 72 ore. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha portato i governi regionali a dover gestire una situazione di criticità legata alla scarsità di risorse idriche. Le autorità stanno monitorando gli scenari possibili e le conseguenze di questa vulnerabilità.

Con l'estensione della guerra mossa da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, i governi regionali del Golfo Persico devono affrontare la propria vulnerabilità. La stabilità dei rifornimenti idrici viene messa a repentaglio. La maggior parte delle nazioni del Golfo dipende per l'acqua potabile dagli impianti di desalinizzazione costieri. Anche interruzioni, dirette o indirette, causate dal conflitto potrebbero innescare una rapida interruzione dei servizi essenziali. Gli Emirati Arabi Uniti hanno un consumo giornaliero pro capite tra 500 e 550 litri al giorno, più del 90 percento desalinizzata. Il Qatar ne consuma tra 400 e 450, al 99 percento desalinizzata, così come il Kuwait.