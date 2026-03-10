Selargius | 600 mozziconi rimossi dai parchi in un’azione

Durante il fine settimana di marzo 2026, a Selargius sono stati rimossi circa 600 mozziconi di sigaretta dai parchi pubblici. L’operazione ha coinvolto diverse squadre di volontari e operatori dedicati alla pulizia delle aree verdi. L’obiettivo era quello di eliminare i rifiuti accumulati e migliorare la qualità degli spazi pubblici della città. La rimozione è avvenuta in più punti strategici della zona.

Un fine settimana di marzo 2026 ha Selargius trasformarsi in un campo di battaglia silenzioso contro l’inquinamento da rifiuti. Ventidue volontari, equipaggiati con pinze e sacchi neri, hanno setacciato il centro urbano per due ore intere, rimuovendo oltre seicento mozziconi di sigaretta abbandonati nelle strade. L’operazione, curata dall’associazione Plastic Free, ha messo in luce una presenza massiccia di residui tossici, concentrati soprattutto nei pressi delle zone frequentate dai giovani e sotto le sedute dei parchi cittadini. La pulizia non è stata solo un atto di igiene urbana, ma un segnale forte lanciato contro l’abbandono di piccoli scarti che, pur nelle loro dimensioni ridotte, rappresentano una minaccia capillare per l’ecosistema locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Selargius: 600 mozziconi rimossi dai parchi in un’azione Articoli correlati Plastica, mozziconi e bottiglie di vetro eliminati dai parchi: così i volontari si prendono cura della cittàLo scorso fine settimana i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna sono intervenuti in due parchi pubblici per raccogliere i rifiuti abbandonati... Roma: comitato ex Mercati generali, ruspa in azione, rimossi alberi, Comune chiariscaNell’area degli ex Mercati generali, attualmente soggetta a un ampio piano di riqualificazione, “questa mattina è entrata in azione una ruspa” che...